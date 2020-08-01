Завтра в Луганске ожидается гроза и усиление ветра
Синоптики предупреждают о грозе и усилении ветра в Луганске 28 августа.
Об этом со ссылкой на Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения жизнедеятельности города.
«Утром, днем 28 августа в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза, усиление западного ветра до 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Погода в Луганске - Сегодня, 18:15 165
Об этом со ссылкой на Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения жизнедеятельности города.
«Утром, днем 28 августа в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза, усиление западного ветра до 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Погода в Луганске - Сегодня, 18:15 165
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