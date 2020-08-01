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Захарова прокомментировала сообщения об обмене Уилана на Бута или Ярошенко

Sergey Вчера, 19:1563Новости
Захарова прокомментировала сообщения об обмене Уилана на Бута или Ярошенко

Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова обратила внимание, что в СМИ регулярно появляются сообщения о подготовке обмена американцев, включая осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на российских граждан в тюрьмах США, передает РИА «Новости».
«Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности», – подчеркнула дипломат.
В марте глава МИД Сергей Лавров в ходе диалога с госсекретарем США Майком Помпео направил устное послание, «в котором содержится призыв к Вашингтону освободить их по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса», добавила Захарова.
Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что Россия и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.
Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности.

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