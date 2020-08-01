Луганчанам нельзя отправлять в Россию более двух посылок в месяц



Об этом пишут луганчане в социальных сетях.

Так на телеграм-канале «Луганский инсайд» появилось письмо луганчанина, который поделился этой проблемой.

Как пишет луганчанин, на горячей телефонной линии Почты ЛНР подтверждают, что это так. И объясняют это тем, что на таможне больше двух посылок от одного лица — считается коммерцией.

«Бредовенько, если учесть, что на горячей линии Почты ЛНР сами рекомендуют отправлять посылки от имени родственников, чтобы обойти этот запрет», — удивляется житель Луганска. Удобный город - Сегодня, 19:00 211 Почта ЛНР не принимает более двух посылок в месяц, если они адресованы в РФ.Об этом пишут луганчане в социальных сетях.Так на телеграм-канале «Луганский инсайд» появилось письмо луганчанина, который поделился этой проблемой.Как пишет луганчанин, на горячей телефонной линии Почты ЛНР подтверждают, что это так. И объясняют это тем, что на таможне больше двух посылок от одного лица — считается коммерцией.«Бредовенько, если учесть, что на горячей линии Почты ЛНР сами рекомендуют отправлять посылки от имени родственников, чтобы обойти этот запрет», — удивляется житель Луганска. Удобный город - Сегодня, 19:00 211

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