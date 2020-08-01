В Северодонецке резко возросло количество заболевших COVID-19. Всего в области за сутки в области 19 новых случаев



Общее количество за весь период — 275. Зарегистрировано 1035 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в Северодонецке — 8, Лисичанске — 1, Кременском районе — 1, Старобельском районе — 1, Новопсковском районе — 1, Меловском районе — 5, Марковском районе — 1, Станично-Луганском районе — 1.

Из 19-ти подтвержденных случаев: 8 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, 3 человека, которые прибыли со временно оккупированной территории, 1 человек выявлен при обследовании для плановой госпитализации, 7 человек больных ОРВИ и пневмонией, которые обратились за медицинской помощью.

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, сегодня на территории области есть 103 активных больных, из них 36 госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения области, 67 лечатся амбулаторно. В общем выздоровели 170 человек, умерли 2 человека. Новости Региона - Сегодня, 17:18 302 19 новых случаев заболевания коронавирусной болезни подтверждено за последние сутки в Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.Общее количество за весь период — 275. Зарегистрировано 1035 подозрительных случаев заболевания.Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в Северодонецке — 8, Лисичанске — 1, Кременском районе — 1, Старобельском районе — 1, Новопсковском районе — 1, Меловском районе — 5, Марковском районе — 1, Станично-Луганском районе — 1.Из 19-ти подтвержденных случаев: 8 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, 3 человека, которые прибыли со временно оккупированной территории, 1 человек выявлен при обследовании для плановой госпитализации, 7 человек больных ОРВИ и пневмонией, которые обратились за медицинской помощью.Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.Таким образом, сегодня на территории области есть 103 активных больных, из них 36 госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения области, 67 лечатся амбулаторно. В общем выздоровели 170 человек, умерли 2 человека. Новости Региона - Сегодня, 17:18 302

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