Синоптики прогнозируют днем 28 августа в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 августа будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 27 августа до 21:00 28 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-16 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 28 августа метеорологи отмечали в 1950 году – плюс 2,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1969 году и составляла плюс 35,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 28 августа – 05:00, время захода – 19:45. Продолжительность светового дня составит 14 часов 45 минут.

По предварительному прогнозу, 29-30 августа ожидается сухая и теплая погода, температурный фон незначительно повысится.

27 августа — Луганск