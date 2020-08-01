В день украинской независимости произошла массовая драка между В«АзовомВ» и ВСУ

Вблизи передовой в зоне Операции объединённых сил подрались военнослужащие подразделения «Азов» и 24-й бригады ВСУ.День независимости Украины 24 августа прошёл не без инцидентов в зоне Операции объединённых сил (ООС) на Донбассе. Вблизи прифронтового населённого пункта Мироновский (Артёмовский район, переименован украинскими властями в «Бахмутский») произошла стычка между военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения «Азов» с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Об этом сообщает Управления Народной милиции ЛНР.Военной разведкой НМ Луганской Народной Республики установлено, что «азовцы» прибыли в зону ООС для проведения провокаций. Когда ряд военнослужащих из 24-й ОМБр получили ко дню независимости Украины премии и награды, это вызвало зависть со стороны бойцов «Азова». На почве этого возник конфликт, переросший в массовую драку между двумя подразделениями ВС Украины.В результате этой стычки травмы разной степени тяжести получили трое «азовцев» и двое военнослужащих 24-й ОМБр, сообщают в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.Напомним, что отдельный отряд специального назначения «Азов», основанный в 2014-м году как «добровольческое» подразделение, известен по своим военным преступлениям на Донбассе и многочисленными скандалами, связанными с открытым декларированием неонацистских взглядов личным составом.Также небоевыми потерями для ВСУ в зоне ООС закончилось празднование «дня государственного флага» ранее, 23 августа. Двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ поздно вечером самовольно оставили расположение своей части для приобретения спиртных напитков в городе Попасная. Капитан Бовтюк и солдат Василик направлялись в магазин, когда столкнулись с группой гражданских лиц.Компания местных жителей выразила недовольство украинскими силовиками в связи с размещением техники ВСУ вблизи жилых домов. Это высказывание спровоцировало конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими. В результате драки солдат Василик получил перелом челюсти, а у капитана Бовтюка диагностирована черепно-мозговая травма. На момент драки солдат и офицер 30-й ОМБр находились в состоянии алкогольного опьянения.источник