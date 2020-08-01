Второй пропагандистский забег Зеленского

Политики часто не выполняют своих предвыборных обещаний. Бывает, что им мешают объективные трудности, бывает, что изначально не собираются выполнять.Очень часто не выполнившие своих обещаний политики надолго остаются во власти, постоянно переизбираясь, при этом их поддержка избирателями если и падает, то не критически.Например, Ангела Меркель скоро отпразднует пятнадцатую годовщину на посту федерального канцлера Германии. Ни периодическая жёсткая критика весьма влиятельных финансово-политических кругов, ни состояние здоровья, ни участившиеся сокрушительные поражения ХДС/ХСС на земельных выборах не мешают Меркель планировать своё канцлерство до 2022 года.С учётом же того, что её преемница на посту лидера партии полностью провалилась как самостоятельный политик, не исключено, что всегерманскую «матушку» убедят отозвать своё намерение уйти из политики и принять ответственность за страну на очередные четыре года.При этом Меркель не смогла реализовать принципиальные пункты своей многолетней программы. Она не решила проблемы интеграции мигрантов в германское общество (здесь ситуация даже ухудшилась), не смогла гарантировать германское главенство в ЕС. Германия остаётся экономическим локомотивом и главным финансовым донором ЕС, но не в состоянии сломить восточноевропейскую оппозицию «Старой Европе», притом что содержатся восточноевропейцы в основном на германские деньги.Наконец, за время канцлерства Ангелы Меркель коренным образом изменились отношения Германии и США. Из защитника, союзника и главного экономического партнёра, США превратились в конкурента и едва ли не противника. Во всяком случае германские политики вполне официально обсуждают возможность введения против США санкций, за попытки препятствовать проекту «Северный поток — 2».Нельзя назвать Ангелу Меркель и последовательным несгибаемым политиком, хоть и гибкости ей явно не достаёт. С одной стороны её справедливо упрекают в том, что она вопреки здравому смыслу продолжает отстаивать свою провалившуюся миграционную политику, с другой — Меркель неоднократно пеняли за «прогибы» в ходе личных встреч с Путиным, Трампом, Обамой, Саркози и даже Макроном, за неспособность «поставить на место» Качиньского и Орбана, являющихся enfant terrible европейской политики.Тем не менее «матушка» всегда находит для немцев правильные слова во время каждой следующей избирательной кампании. Она не отрицает ошибок и провалов. Она «смотрит в будущее» и выступает убедительнее своих оппонентов.Каждый раз избиратели верят, что ошибки будут учтены и исправлены, что Меркель, может быть, и не шедевр, но оппоненты ей в подмётки не годятся.Обращаю внимание: классический опытный политик не врёт, не пытается уйти от сложных вопросов, не отрицает своих ошибок. Он просто старается представить на будущее более привлекательную и убедительную программу, чем его оппоненты.Естественно, что провалы должны иметь разумные объяснения, полностью или частично снимающие вину с данного политика.Но это если подходить к делу разумно. Избиратель, кстати, вопреки расхожему мнению малоопытных политиков, далеко не дурак и выбор делает в целом сознательно. Поэтому отъявленные популисты, обещающие всё и уже вчера, редко прорываются к власти в устойчивых системах. Их время наступает, когда система начинает разлагаться, а избиратель, соответственно, бросается в крайности, пытаясь найти новую точку опоры в стремительно меняющемся мире.На Украине мы имеем дело с разложившейся системой, поэтому популизм политиков там не сдерживается ничем. От выборов к выборам населению обещают «евроинтеграцию» с европейскими зарплатами и пенсиями, а также массовое благоустройство всего и вся во всех городах и весях, под личным контролем избирающегося кандидата.С 2014 года к этим обещаниям присоединились гарантии окончания (победоносной) войны в Донбассе и «возвращения Крыма».Все эти темы отработал в ходе своей избирательной кампании действующий президент Владимир Зеленский. Сейчас он совершает тур по Украине. Цель вновь предвыборная.На сей раз Зеленскому необходимо повысить свой рейтинг перед местными выборами. Как известно, его «Слуги народа» светят отражённым светом. За них голосуют, голосуя за Зеленского, сами они ничего из себя не представляют — обычное сборище украинских гиен и шакалов, въехавшее в политику на «паровозике» лидера, как до них неоднократно въезжали такие же гиено-шакальи команды.Чтобы «Слуги» получили хоть какое-то заметное количество мест в местных органах власти, Зеленскому необходимо нарастить в значительной мере утраченную им поддержку избирателей и делегировать партии часть своего рейтинга.Но Зеленский — не Меркель. Перебравшись со сцены шапито на политические подмостки, он раздулся от важности и поверил в собственную гениальность. Кстати, возникновение у политика такой веры является первым признаком депрофессионализации (надо срочно уходить на покой и начинать писать мемуары). Если же с этой верой приходит в политику неофит, ни дня раньше не работавший на государственных должностях, то он дурак, и не просто дурак, а дурак опасный.Не мудрствуя лукаво, Зеленский и набранная им команда подхалимов (из неё выперли даже проходимцев, имевших собственное мнение) решили повторить успех президентской избирательной кампании. Это ещё один признак глупости и непрофессионализма — считать, что если у тебя что-то получилось один раз, то обязательно получится и второй. Обстоятельства меняются, и им надо соответствовать, иначе ждёт провал.Неудивительно, что после поездок Зеленского в Херсон, Запорожье и Днепропетровск, где он обещал строить мосты, ремонтировать дороги, открывать школы и т.д., в родном Кривом Роге его встретили плакатом «Позорит наш Кривбасс».Когда страну объезжает кандидат в президенты, он может удивляться невозделанности и неухоженности и обещать восстановить и построить всё, вплоть до детской площадки. Это воспринимается избирателем как обещание наладить нормальную работу государственной системы.Когда же такой вояж совершает президент, больше года находящийся у власти, и при этом вновь удивляется тому, что всё так плохо, и обещает восстановить, наладить, замостить и построить, это воспринимается народом уже как издевательство.Ведь все понимают, что он пообещает и уедет, а исполнять будут его чиновники. И если они не мычали и не телились в первый год его президентства, когда нового лидера ещё боятся (а ну как на волне популизма начнёт увольнять), то после обвального падения рейтинга и утраты популярности уже он зависит от своих чиновников, а не они от него. Следовательно, вместо мостов, дорог, школ и детских площадок в центр в лучшем случае уйдут отчёты о красиво потраченных деньгах. Если же тратить (а значит разворовывать) будет нечего, то и отчётов писать не станут.В рамках предвыборного турне Зеленский не забыл и о внешней политике. Он «потребовал» от Евросоюза точно сказать, что и в каком порядке должна сделать Украина, чтобы вступить в ЕС. Это притом, что в Брюсселе уже устали говорить «возможно, лет через тридцать» и года с 2014/15 откровенно сообщают, что Украина в ЕС никогда не вступит.Ни союзу в целом, ни любому из входящих в него государств это просто не нужно. Обсуждать «перспективы евроинтерации» и выжимать под эти обсуждения из Киева политические и экономические уступки (если ещё есть что-то, что Украина не уступила) они готовы. Принимать в свои ряды нет.Если бы Зеленский смешил людей со сцены, то это «грозное рычание» бурундука в джунглях было бы как раз к месту. Но он же политик, пытающийся нарастить падающий рейтинг. Для этого надо вызывать у слушателей не смех сквозь слёзы, а радужные надежды.Дальше в том же духе. Президент Украины пообещал до конца года прекратить войну в Донбассе и начать переговоры о «возвращении Крыма». Думаю, что избиратели не забыли его пафосных покрикиваний: «Пётр Алексеевич, чтобы прекратить войну, надо просто перестать стрелять!»Тогда Зеленский утверждал, что перестать стрелять можно за несколько минут, достаточно верховному главнокомандующему ВСУ отдать соответствующий приказ. Теперь он планирует «закончить войну» за четыре месяца.Он так долго собирается «переставать стрелять»? Нет. Это опять слабо завуалированное обещание завершить войну «на условиях Украины», то есть победой. Поэтому сюда и Крым подвёрстывается: мол, заберём Донбасс и тут же начнём «возвращать Крым». Победителю всё можно.Кто-то верит в то, что Зеленский выполнит обещания по Крыму и Донбассу? Разумеется, нет. Просто выборы должны пройти в октябре, а конец года наступает 31 декабря — поздно будет спрашивать о выполненных и невыполненных обещаниях.Но Зеленский забывает, что когда он вёл свою президентскую избирательную кампанию, он ругал ненавидимого народом Порошенко. Поэтому многие не обращали внимания на несостыковки в его позиции.Сейчас же на месте Порошенко оказался он сам. Теперь он лично виновен во всём, в чем раньше был виновен Порошенко. Теперь у него будут спрашивать, почему он больше года не мог перестать стрелять, если утверждал, что на это надо несколько минут.Единственный способ избежать неудобных вопросов — перекрыть канал обратной связи с народом. Показывать только картинку Зеленского, вещающего перед собранной толпой, но ни в коем случае не давать возможность людям из толпы приблизиться и задать вопрос (разве что специально обученным, и то рискованно).Но и это не всё. Зеленский принял на вооружение ещё одну порошенковскую технологию. Он пытается договориться с элитами (или контрэлитами) крупных городов о поддержке действующего мэра (в Киеве Зеленский объединился с Кличко, которого не так давно хотел убрать с должности мэра) или сильного кандидата от оппозиции действующему мэру (в Днепропетровске ставка делана на главврача областной клинической больницы, бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Сергея Рыженко).Ну что ж, в данном случае всё действительно будет как у Порошенко.Кандидаты в мэры с удовольствием воспользуются президентской поддержкой (с паршивой овцы хоть шерсти клок), но затем будут делать ставку на более перспективного политика, не забывая об укреплении собственной власти в регионе.Если кому-то из президентских «Слуг» удастся избраться в местные представительские органы, то они будут представлять там интересы не президента, а мэра (могут даже в соответствующую партию перейти).В общем, если у человека первое представление о политике составилось по репризам, которые писала жена, а последующее развитие оно получило в докладах придворных лизоблюдов, то беда. И ему беда, и остаткам страны и народа.Ростислав Ищенко