Луганская СЭС прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 в сентябре
Главный государственный санитарный врач, главный врач Луганской СЭС Дмитрий Докашенко заявил, что не исключает подъема заболеваемости коронавирусом, вызванного возвращением жителей из мест летнего отдыха.
«Мы прогнозируем подъем заболеваемости в связи с тем, что на территорию Республики вернется достаточно большое количество людей с мест отдыха. Обычно они возвращаются к началу учебного года, что, конечно же, повлечет за собой подъем заболеваемости не только по коронавирусной инфекции, но и по ряду других вирусных инфекций», — сказал он.
Но Докашенко подчеркнул, что в настоящее время «ситуация по коронавирусу стабильна». Красота и здоровье - Сегодня, 18:56 39
«Мы прогнозируем подъем заболеваемости в связи с тем, что на территорию Республики вернется достаточно большое количество людей с мест отдыха. Обычно они возвращаются к началу учебного года, что, конечно же, повлечет за собой подъем заболеваемости не только по коронавирусной инфекции, но и по ряду других вирусных инфекций», — сказал он.
Но Докашенко подчеркнул, что в настоящее время «ситуация по коронавирусу стабильна». Красота и здоровье - Сегодня, 18:56 39
Метки: {keywords}