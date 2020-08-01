Открытие первого государственного кабинета УЗИ животных состоялось в Луганске (ФОТО)

Открытие первого государственного кабинета ультразвуковой диагностики животных состоялось в столице Республики. Об этом со ссылкой на Станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска сообщила пресс-служба столичной администрации."Открытие провели начальник Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Наталия Суркис, заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова и начальник СББЖ Дарья Клименко", – говорится в сообщении.Мероприятие состоялось в преддверии Дня ветеринарного работника."Мы рады, что в городе открывается первый государственный кабинет УЗИ для животных. Желаю, чтобы это начало послужило большим путем в дальнейшем для совершенствования и расширения возможностей", – сказала Воротникова.Клименко отметила, что открытие кабинета послужит новым шагом для развития учреждения и поможет ветеринарным специалистам выполнять свою работу с более широким спектром услуг.По словам руководства СББЖ, предоставляемая на станции услуга УЗИ является доступной по стоимости для владельцев животных."Кроме того, ко Дню ветеринарного работника, в период с 31 августа по 11 сентября, в госучреждении будет проводиться акция по бесплатной ультразвуковой диагностике органов брюшной полости животных", – сообщили в СББЖ.Учреждение находится по адресу:Кабинет УЗИ работает. Предварительная запись по телефонам:День ветеринарного работника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 31 августа.28 августа — Луганск