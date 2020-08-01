Открытие первого государственного кабинета УЗИ животных состоялось в Луганске (ФОТО)
Открытие первого государственного кабинета ультразвуковой диагностики животных состоялось в столице Республики. Об этом со ссылкой на Станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска сообщила пресс-служба столичной администрации.
"Открытие провели начальник Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Наталия Суркис, заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова и начальник СББЖ Дарья Клименко", – говорится в сообщении.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня ветеринарного работника.
"Мы рады, что в городе открывается первый государственный кабинет УЗИ для животных. Желаю, чтобы это начало послужило большим путем в дальнейшем для совершенствования и расширения возможностей", – сказала Воротникова.
Клименко отметила, что открытие кабинета послужит новым шагом для развития учреждения и поможет ветеринарным специалистам выполнять свою работу с более широким спектром услуг.
По словам руководства СББЖ, предоставляемая на станции услуга УЗИ является доступной по стоимости для владельцев животных.
"Кроме того, ко Дню ветеринарного работника, в период с 31 августа по 11 сентября, в госучреждении будет проводиться акция по бесплатной ультразвуковой диагностике органов брюшной полости животных", – сообщили в СББЖ.
Учреждение находится по адресу: квартал Шевченко, 47б.
Кабинет УЗИ работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00. Предварительная запись по телефонам: (0642) 63-73-43; (0642) 63-73-47.
День ветеринарного работника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 31 августа.
28 августа — Луганск
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