Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Коммунальщики подготовили к зиме более половины учреждений здравоохранения ЛНР

root Сегодня, 19:1524Новости
Коммунальщики подготовили к зиме более половины учреждений здравоохранения ЛНР


Коммунальщики подготовили к отопительному сезону более половины учреждений здравоохранения Республики, подлежащих ремонту. Об этом на совещании в Министерстве здравоохранения ЛНР сообщила и. о. заместителя министра здравоохранения Виктория Рокотянская.
"Подготовка к отопительному сезону учреждений здравоохранения проводится согласно плану. В текущем году у нас определено 372 объекта, на которых мы должны провести ремонтные работы. В этом году акцент делался на ремонт кровель, котлов, отопительных систем и водопроводной сети. По состоянию на текущую дату из 372 объектов у нас полностью отремонтировано более половины", - рассказала она.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики проработать дорожные карты реализации мероприятий государственных целевых программ, а также проконтролировать сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к отопительному сезону.
28 августа — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: