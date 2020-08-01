Зоодефиле, конкурсы детских колясок и "Леди на велосипеде" пройдут в Луганске 12 сентября
Зоодефиле "Четыре лапы", конкурсы детских колясок "Мое первое авто" и "Леди на велосипеде", приуроченные к 225-й годовщине основания Луганска, пройдут в столице Республики 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Все мероприятия начнутся в 10:00 в сквере имени Героев "Молодой гвардии".
Оставить заявку на участие в конкурсах и получить дополнительную информацию можно по телефону: (0642) 93 25 82 или по электронной почте: lgsosm@mail.ru .
Ранее администрация Луганска приглашала жителей и гостей столицы Республики на праздничные мероприятия ко Дню города, который будет отмечаться 12-13 сентября.
Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.
28 августа — Луганск
Метки: {keywords}