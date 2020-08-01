Зоодефиле, конкурсы детских колясок и "Леди на велосипеде" пройдут в Луганске 12 сентября

Зоодефиле "Четыре лапы", конкурсы детских колясок "Мое первое авто" и "Леди на велосипеде", приуроченные к 225-й годовщине основания Луганска, пройдут в столице Республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.Все мероприятия начнутсяОставить заявку на участие в конкурсах и получить дополнительную информацию можно по телефону:или по электронной почте:Ранее администрация Луганска приглашала жителей и гостей столицы Республики на праздничные мероприятия ко Дню города, который будет отмечаться 12-13 сентября.Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.28 августа — Луганск