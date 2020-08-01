Минздрав проведет опрос о качестве оказания медпомощи в луганской детской больнице № 3

Министерство здравоохранения ЛНР проведет анкетирование среди жителей столицы Республики о качестве оказания медпомощи в луганской городской многопрофильной детской больнице № 3. Об этом в ходе совещания в Минздраве заявила руководитель ведомства Наталия Пащенко.Причиной проведения опроса стали негативные отзывы в соцсетях о качестве обслуживания в больнице."Для изучения мнения об оказании медицинской помощи детскому населению района обслуживания (луганской городской многопрофильной) детской больницы № 3 я хочу дать поручение организовать анкетирование населения с понедельника по пятницу (с 31 августа по 4 сентября) по качеству оказания медпомощи в этом медучреждении", - сказала она.28 августа — Луганск