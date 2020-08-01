Бесплатная вакцинация от гриппа начнется осенью – Минздрав ЛНР

Бесплатная вакцинация от гриппа в Республике начнется осенью. Об этом в ходе совещания в Министерстве здравоохранения Республики сообщила глава ведомства Наталия Пащенко."Вакцина уже начала заходить. Основной объем вакцинации у нас предстоит – это будет, скорее всего, октябрь, но уже в сентябре мы можем приступить к вакцинации. Вакцинация, конечно же, будет проходить на бесплатной основе. Вакцинированию будет подлежать детское население согласно календарю прививок", - сказала она.Министр уточнила, что также бесплатно привиться от гриппа смогут все желающие жители Республики.Пащенко напомнила, что первую часть вакцин от сезонного гриппа ЛНР получила в составе очередного, 98-го, гуманитарного конвоя МЧС России.Главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко подчеркнул, что только вакцинация позволит надежно защитить здоровье жителей Республики."Вакцинация и иммунизация носят самый эффективный характер профилактики вирусных инфекций. Даже в том случае, если не удастся избежать заболевания, то заболевание будет протекать в более легкой форме и, самое главное, не закончится осложнениями и летальным исходом", - сказал Докашенко.Он отметил, что в рамках гуманитарной помощи Республика получила от российских коллег новые вакцины, предназначенные для защиты от штаммов гриппа, актуальных для 2020-2021 годов.Главврач напомнил, что в Республике по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции, которая может циркулировать вместе с сезонным гриппом. Докашенко констатировал, что непривитые от гриппа жители рискуют заболеть одновременно и гриппом, и COVID-19."Обе эти инфекции при наложении в один и тот же период будут иметь тяжкие последствия. Это однозначно тяжелое течение (инфекций) и, к сожалению, прогнозы в данном случае будут достаточно пессимистичными", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 24,2 млн, из них более 827 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, 17 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.28 августа — Луганск