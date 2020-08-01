С октября справка переселенца будет выдаваться в новом виде



Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.

Так, среди новых услуг есть и оцифровка справки внутренне перемещенного лица.

«Статус внутренне перемещенного лица. Еще один документ, который, к сожалению, существует из-за войны на востоке страны. Мы также сделаем его цифровым для более 1,5 млн граждан», — написал министр.

Также с помощью приложения можно будет получать и оплачивать штрафы, получать информацию по долгам и оплачивать их, получать цифровое свидетельство о рождении, ИНН и т. д.

Федоров отметил, что новые возможности в приложении «Дія» будут доступны с октября. Новости Украины - Сегодня, 19:40 59 Министерство цифровой трансформации в октябре планирует запустить новые функции и сервисы в мобильном приложении «Дія».Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.Так, среди новых услуг есть и оцифровка справки внутренне перемещенного лица.«Статус внутренне перемещенного лица. Еще один документ, который, к сожалению, существует из-за войны на востоке страны. Мы также сделаем его цифровым для более 1,5 млн граждан», — написал министр.Также с помощью приложения можно будет получать и оплачивать штрафы, получать информацию по долгам и оплачивать их, получать цифровое свидетельство о рождении, ИНН и т. д.Федоров отметил, что новые возможности в приложении «Дія» будут доступны с октября. Новости Украины - Сегодня, 19:40 59

Метки: {keywords}