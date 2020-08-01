С октября справка переселенца будет выдаваться в новом виде
Министерство цифровой трансформации в октябре планирует запустить новые функции и сервисы в мобильном приложении «Дія».
Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.
Так, среди новых услуг есть и оцифровка справки внутренне перемещенного лица.
«Статус внутренне перемещенного лица. Еще один документ, который, к сожалению, существует из-за войны на востоке страны. Мы также сделаем его цифровым для более 1,5 млн граждан», — написал министр.
Также с помощью приложения можно будет получать и оплачивать штрафы, получать информацию по долгам и оплачивать их, получать цифровое свидетельство о рождении, ИНН и т. д.
Федоров отметил, что новые возможности в приложении «Дія» будут доступны с октября. Новости Украины - Сегодня, 19:40 59
Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.
Так, среди новых услуг есть и оцифровка справки внутренне перемещенного лица.
«Статус внутренне перемещенного лица. Еще один документ, который, к сожалению, существует из-за войны на востоке страны. Мы также сделаем его цифровым для более 1,5 млн граждан», — написал министр.
Также с помощью приложения можно будет получать и оплачивать штрафы, получать информацию по долгам и оплачивать их, получать цифровое свидетельство о рождении, ИНН и т. д.
Федоров отметил, что новые возможности в приложении «Дія» будут доступны с октября. Новости Украины - Сегодня, 19:40 59
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