Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались", — сказал он в интервью "Европейской правде".

Фото: © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com / globallookpress.comПосол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом, передает РИА Новости.По его словам, нельзя ставить эту цель любой ценой, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад.Дипломат признал, что это предложение, которое он высказал Владимиру Зеленскому, может вызвать широкую дискуссию и его воспримут как измену."Возможно, это очень радикальная идея. Но я думаю, что лучше все-таки быть государством, народом. У нас в истории этого постоянно не хватало. Это временное решение. В истории вообще никогда не было постоянных решений", — добавил Пристайко.