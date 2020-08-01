Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США», — указано в сообщении.

Фото: РИА НовостиРоссийский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной, передает RT.Отмечается, что после разворота американского самолёта от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.