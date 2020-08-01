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Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем

Sergey Вчера, 20:1562Новости
Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной, передает RT.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США», — указано в сообщении.

Отмечается, что после разворота американского самолёта от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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