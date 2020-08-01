Бесплатная вакцинация от гриппа начнётся в Луганске осенью
Бесплатная вакцинация от гриппа в Луганске начнется осенью.
Об этом заявила министер здравоохранения Наталия Пащенко.
«Вакцина уже начала заходить. Основной объем вакцинации у нас предстоит — это будет, скорее всего, октябрь, но уже в сентябре мы можем приступить к вакцинации. Вакцинация, конечно же, будет проходить на бесплатной основе. Вакцинированию будет подлежать детское население согласно календарю прививок», — сказала она.
Министр уточнила, что также бесплатно привиться от гриппа смогут все желающие луганчане. Красота и здоровье - Сегодня, 20:02 154
Об этом заявила министер здравоохранения Наталия Пащенко.
«Вакцина уже начала заходить. Основной объем вакцинации у нас предстоит — это будет, скорее всего, октябрь, но уже в сентябре мы можем приступить к вакцинации. Вакцинация, конечно же, будет проходить на бесплатной основе. Вакцинированию будет подлежать детское население согласно календарю прививок», — сказала она.
Министр уточнила, что также бесплатно привиться от гриппа смогут все желающие луганчане. Красота и здоровье - Сегодня, 20:02 154
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