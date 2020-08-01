Двадцать новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Луганской области. Половина из них в Северодонецке



Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Десять случаев выявлено в Северодонецке, 3 — в Рубежном, по 2 случая — в Лисичанске, Новоайдарском и Меловском районах, и один случай в Новопсковском районе.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 295 человек. Из них выздоровели — 186, летальных случаев — 2. Новости Региона - Сегодня, 19:51 171 Двадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Луганской области за минувшие сутки.Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.Десять случаев выявлено в Северодонецке, 3 — в Рубежном, по 2 случая — в Лисичанске, Новоайдарском и Меловском районах, и один случай в Новопсковском районе.За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 295 человек. Из них выздоровели — 186, летальных случаев — 2. Новости Региона - Сегодня, 19:51 171

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