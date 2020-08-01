Двадцать новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Луганской области. Половина из них в Северодонецке
Двадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Луганской области за минувшие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Десять случаев выявлено в Северодонецке, 3 — в Рубежном, по 2 случая — в Лисичанске, Новоайдарском и Меловском районах, и один случай в Новопсковском районе.
За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 295 человек. Из них выздоровели — 186, летальных случаев — 2. Новости Региона - Сегодня, 19:51 171
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Десять случаев выявлено в Северодонецке, 3 — в Рубежном, по 2 случая — в Лисичанске, Новоайдарском и Меловском районах, и один случай в Новопсковском районе.
За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 295 человек. Из них выздоровели — 186, летальных случаев — 2. Новости Региона - Сегодня, 19:51 171
Метки: {keywords}