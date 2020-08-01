Синоптики прогнозируют днем 29 августа в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 29 августа будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 28 августа до 21:00 29 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 августа метеорологи отмечали в 1984 году – плюс 3,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1969 году и составляла плюс 36,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 августа – 05:02, время захода – 19:43. Продолжительность светового дня составит 14 часов 41 минуту.

По предварительному прогнозу, 30-31 августа ожидается сухая, солнечная погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. Дневная температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.

28 августа — Луганск