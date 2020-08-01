Более половины подведомственных Минздраву ЛНР учреждений готовы к отопительному сезону

Более половины подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР учреждений готовы к отопительному сезону. Об этом на совещании в ведомстве сообщила и.о. заместителя министра здравоохранения Республики Виктория Рокотянская.

"Подготовка к отопительному сезону учреждений здравоохранения проводится согласно плану. В текущем году у нас определено 372 объекта, на которых мы должны провести ремонтные работы. В этом году акцент делался на ремонт кровель, котлов, отопительных систем и водопроводной сети. По состоянию на текущую дату из 372 объектов у нас полностью отремонтировано более половины", - рассказала она.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики проработать дорожные карты реализации мероприятий государственных целевых программ, а также проконтролировать сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к отопительному сезону.

28 августа — Луганск