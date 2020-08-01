Минздрав ЛНР предпринял все меры для защиты работающих с больными COVID-19 медиков

Министерство здравоохранения ЛНР предприняло все необходимые меры для обеспечения средствами индивидуальной защиты медиков, работающих с больными вызываемым коронавирусной инфекцией заболеванием COVID-19. Об этом в ходе совещания в Минздраве заявила руководитель ведомства Наталия Пащенко."На сегодняшний момент Министерство здравоохранения предприняло все шаги для того, чтобы наши доктора были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сегодня будет заседание Чрезвычайной санитарно-противоэпидемическая комиссия (при Правительстве ЛНР), на котором будут распределены защитные костюмы, очки, респираторы", - сказала она.Министр подчеркнула, что медучреждения Республики располагают достаточным количеством медикаментов для оказания помощи заболевшим.Ранее сегодня Пащенко заявляла, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ЛНР носит контролируемый характер.Главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко сообщал, что ЛНР не планирует в ближайшее время вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19, хоть и не исключает подъема заболеваемости из-за возвращения жителей ЛНР с отдыха.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 24,2 млн, из них более 827 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, 17 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.28 августа — Луганск