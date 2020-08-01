В Луганске открылся первый государственный кабинет УЗИ для животных



Об этом сообщает Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска.

В сообщении отмечается , что открытие кабинета послужит новым шагом для развития учреждения и поможет ветеринарным специалистам выполнять свою работу с более широким спектром услуг. По словам руководства СББЖ, предоставляемая на станции услуга УЗИ является доступной по стоимости для владельцев животных.

«Кроме того, ко Дню ветеринарного работника, в период с 31 августа по 11 сентября, в госучреждении будет проводиться акция по бесплатной ультразвуковой диагностике органов брюшной полости животных», — сообщили в СББЖ.

Учреждение находится по адресу: квартал Шевченко, 47б.

Кабинет УЗИ работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00.

Предварительная запись по телефонам: (0642) 63-73-43; (0642) 63-73-47.

Удобный город - Сегодня, 21:04 104 В Луганске открыли первый государственный кабинет ультразвуковой диагностики животных.Об этом сообщает Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска.В сообщении отмечается , что открытие кабинета послужит новым шагом для развития учреждения и поможет ветеринарным специалистам выполнять свою работу с более широким спектром услуг. По словам руководства СББЖ, предоставляемая на станции услуга УЗИ является доступной по стоимости для владельцев животных.«Кроме того, ко Дню ветеринарного работника, в период с 31 августа по 11 сентября, в госучреждении будет проводиться акция по бесплатной ультразвуковой диагностике органов брюшной полости животных», — сообщили в СББЖ.Учреждение находится по адресу: квартал Шевченко, 47б.Кабинет УЗИ работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00.Предварительная запись по телефонам: (0642) 63-73-43; (0642) 63-73-47.Удобный город - Сегодня, 21:04 104

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