В Луганске открылся первый государственный кабинет УЗИ для животных
В Луганске открыли первый государственный кабинет ультразвуковой диагностики животных.
Об этом сообщает Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска.
В сообщении отмечается , что открытие кабинета послужит новым шагом для развития учреждения и поможет ветеринарным специалистам выполнять свою работу с более широким спектром услуг. По словам руководства СББЖ, предоставляемая на станции услуга УЗИ является доступной по стоимости для владельцев животных.
«Кроме того, ко Дню ветеринарного работника, в период с 31 августа по 11 сентября, в госучреждении будет проводиться акция по бесплатной ультразвуковой диагностике органов брюшной полости животных», — сообщили в СББЖ.
Учреждение находится по адресу: квартал Шевченко, 47б.
Кабинет УЗИ работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00.
Предварительная запись по телефонам: (0642) 63-73-43; (0642) 63-73-47.
Удобный город - Сегодня, 21:04 104
Об этом сообщает Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска.
В сообщении отмечается , что открытие кабинета послужит новым шагом для развития учреждения и поможет ветеринарным специалистам выполнять свою работу с более широким спектром услуг. По словам руководства СББЖ, предоставляемая на станции услуга УЗИ является доступной по стоимости для владельцев животных.
«Кроме того, ко Дню ветеринарного работника, в период с 31 августа по 11 сентября, в госучреждении будет проводиться акция по бесплатной ультразвуковой диагностике органов брюшной полости животных», — сообщили в СББЖ.
Учреждение находится по адресу: квартал Шевченко, 47б.
Кабинет УЗИ работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00.
Предварительная запись по телефонам: (0642) 63-73-43; (0642) 63-73-47.
Удобный город - Сегодня, 21:04 104
Метки: {keywords}