Жалобы луганчан на работу городской детской больницы N 3 дошли до министра
Министерство здравоохранения проведет анкетирование среди луганчан о качестве оказания медпомощи в луганской городской многопрофильной детской больнице № 3.
Об этом заявила министер здравоохранения Наталия Пащенко.
Причиной проведения опроса стали негативные отзывы в соцсетях о качестве обслуживания в больнице.
«Для изучения мнения об оказании медицинской помощи детскому населению района обслуживания луганской городской многопрофильной детской больницы № 3 я хочу дать поручение организовать анкетирование населения с понедельника по пятницу с 31 августа по 4 сентября по качеству оказания медпомощи в этом медучреждении», — сказала она. Удобный город - Сегодня, 20:31 328
Об этом заявила министер здравоохранения Наталия Пащенко.
Причиной проведения опроса стали негативные отзывы в соцсетях о качестве обслуживания в больнице.
«Для изучения мнения об оказании медицинской помощи детскому населению района обслуживания луганской городской многопрофильной детской больницы № 3 я хочу дать поручение организовать анкетирование населения с понедельника по пятницу с 31 августа по 4 сентября по качеству оказания медпомощи в этом медучреждении», — сказала она. Удобный город - Сегодня, 20:31 328
Метки: {keywords}