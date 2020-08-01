Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — приводит ТАСС сообщение центра.

Фото: РИА Новости / Виталий ТимкивДва российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России, передает RT.Отмечается, что российские истребители не допустили нарушения госграницы России американским самолётом.