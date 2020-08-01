Под Славяносербском масштабный степной пожар на 300 гектарах
Степной пожар в Славяносербском районе уничтожил 300 га сухой травы.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«28 августа в Славяносербском районе в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло загорание сухой травы и кустарника на площади 300 га на открытой территории», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в результате пожара были уничтожены 20 кв.м. крыши брошенного дома.
Всего за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 58 пожаров, «51 из которых был связан с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 375 га». Происшествия - Сегодня, 11:15 61
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«28 августа в Славяносербском районе в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло загорание сухой травы и кустарника на площади 300 га на открытой территории», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в результате пожара были уничтожены 20 кв.м. крыши брошенного дома.
Всего за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 58 пожаров, «51 из которых был связан с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 375 га». Происшествия - Сегодня, 11:15 61
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