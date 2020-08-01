Перемирие позволило провести ремонт ЛЭП в Калиново и Золотом-5 – Народная милиция (ФОТО)

Действие дополнительных мер по усилению режима прекращения огня позволило провести ремонт линий электропередачи (ЛЭП) в поселке городского типа Калиново и Золотом-5, находящихся вблизи линии соприкосновения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий."При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня), МЧС ЛНР и наблюдателей СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ сотрудниками коммунальных предприятий Луганской Народной Республики был произведен ремонт линии электропередачи в населенных пунктах Калиново и Золотое-5", - сказал он.Осадчий подчеркнул, что что проведение ремонтных работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".29 августа — Луганск