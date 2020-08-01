Луганский театр на Оборонной откроет 80-й сезон премьерой "Я люблю тебя, эскадрилья!"

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной откроет 80-й, юбилейный, театральный сезон 11 сентября музыкальной историей в двух действиях "Я люблю тебя, эскадрилья!". Об этом ЛИЦ сообщили в администрации театра.

"11 сентября в 17:00 состоится открытие 80-го юбилейного театрального сезона. Зрителей ждет премьера "Я люблю тебя, эскадрилья!". Мюзикл посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Спектакль поставил главный режиссер театра заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский по мотивам советского музыкального художественного фильма "Небесный тихоход".

В музыкальной постановке звучат известные песни Василия Соловьева-Седого, в том числе "Потому, что мы – пилоты", "Пора в путь-дорогу" и другие.

"Всем известна замечательная песня из кинофильма "Небесный тихоход", в которой утверждается, что для каждого мужчины-летчика "первым делом – самолеты, ну, а девушки – потом". Главные герои спектакля – три боевых друга: майор Булочкин, капитан Кайсаров и старший лейтенант Туча – дав клятву "до конца войны не жениться и на женщин вообще не смотреть", стараются внешне не дать друг другу усомниться в их девизе: на войне никаких любовных взаимоотношений, самое главное – крепкое мужское братство. Булочкин и не догадывается, что его товарищи, втайне от окружающих и от него, вовсю нарушают их мужские договоренности, а главное, что уже очень скоро и сердце самого майора станет несвободным", - напомнили сюжет истории в учреждении культуры.

Хореография – заслуженный деятель искусств ЛНР Ольга Тарасенко, хормейстер – Ирина Юсупова, сценография – Маргарита Асташова, художник по костюмам – Юлия Бурдейная, дирижер – заслуженный работник культуры ЛНР Сергей Покрасен.

Очередные показы спектакля состоятся на выходных, 12 и 13 сентября в 15:00.

Напомним, Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной подготовил в 79-м сезоне семь премьерных спектаклей.

29 августа — Луганск