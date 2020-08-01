Жители Юбилейного почтили память шахтеров, погибших в годы Великой Отечественной войны (ФОТО)

Жители поселка городского типа Юбилейный, входящего в состав Луганска, ко Дню шахтера провели митинг у памятника горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Участники митинга почтили память шахтеров минутой молчания, а затем возложили цветы к памятнику погибшим горнякам. Для участников мероприятия с патриотическими номерами выступили детские творческие коллективы Луганска."Донбасс всегда славился шахтерским трудом, а сама отрасль была и остается во все времена чрезвычайно важной для развития экономики. Именно поэтому для нас, жителей шахтерского края, этот праздник так близок и дорог", - сказала заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко.Она подчеркнула, что именно шахтерский характер помогает луганчанам выстоять во всех испытаниях и переносить любые трудности."Низкий вам поклон за ваш вклад в развитие промышленного потенциала Донбасса, за ваш поистине героический труд, ибо каждая смена в забое – это настоящий подвиг. Мирного вам всем неба!" – пожелала горнякам замглавы администрации.Исполняющая обязанности начальника управления по вопросам территории Юбилейного Елена Логачева напомнила, что около 80% семей, проживающих в поселке, являются шахтерскими."В народе говорят, что шахтер – это крепкая проверенная опора. Ваш труд закаляет силу духа, характер. Традиции, которые живут в шахтерских династиях, передаются из поколения в поколение", - сказала она.Отдельную благодарность Логачева выразила ветеранам шахтерского труда, в свое время прославившим Луганщину.Почетный житель поселка Юбилейный, полный кавалер знака "Шахтерская слава", заслуженный шахтер Украины Петр Черкасов напомнил, что проведение митинга у памятника горнякам стало в поселке уже хорошей традицией."В этот знаменательный праздник День шахтера всем, кто имеет отношение к угольной промышленности, я желаю здоровья, мира и добра", - поздравил коллег ветеран шахтерского труда.Настоятель поселкового храма в честь Константина и Елены протоиерей Геннадий (Кравчук) рассказал, что уже четверть века служит в храме и за это время сдружился с очень многими шахтерами."В нашем храме прихожане – это шахтеры, прихожанки – это жены шахтеров, маленькие прихожане – это дети шахтеров, внуки шахтеров, и только добрые слова и хорошие воспоминания сейчас приходят на ум", - сказал он.День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.29 августа — Луганск