Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ

"Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — пояснил собеседник агентства.

Фото: РИА НовостиВласти выслали из Белоруссии четырех журналистов с российским гражданством, работающих на западные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России, передает РИА Новости.Он отметил, что двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал ARD.Ранее МВД Белоруссии подтвердило, что в четверг в Минске в отделение милиции для проверки документов доставили около 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре столицы.В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". В отношении одного из них составили административный протокол, а еще одного выслали из республики "в добровольном порядке".