В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус

Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков", сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на издание "Суспільне" ("Общественное").Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе "Киев - Харьков" обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице."В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда - усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители организаций "Нацкорпус", "Фрайкора", "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ). Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций", - сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что протестующие требуют освобождения подозреваемых. За порядком следят правоохранители.Общественное движение "Патриоты - За жизнь" было создано партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" в июне. По заявлению Кивы, основные задачи движения - разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.* Запрещенная в России экстремистская организация.