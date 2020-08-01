Луганский театр на Оборонной до открытия сезона приглашает на детский спектакль и концерт

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной до официального открытия юбилейного, 80-го, сезона, покажет премьеру детского музыкального спектакля "Волшебник Изумрудного города" и концертную программу "Мы снова с вами!". Об этом ЛИЦ сообщили в администрации театра.

"Дорогие друзья, уважаемые зрители! 1 сентября, до официального открытия сезона, Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной покажет премьеру детского спектакля "Волшебник Изумрудного города" в постановке заслуженного артиста Украины Александра Реди. Начало в 10:30" – говорится в сообщении.

4 сентября в 17:00, 5 и 6 сентября в 15:00 артисты театра ждут зрителей на концерте "Мы снова с вами!" в постановке главного режиссера театра заслуженного артиста Украины, народного артиста ЛНР Анатолия Яворского.

"Приходите к нам, заряжайтесь позитивом, оставайтесь с нами на одной волне!" - добавили в администрации учреждения культуры.

Напомним, официальное открытие 80-го театрального сезона состоится 11 сентября музыкальной историей в двух действиях "Я люблю тебя, эскадрилья!".

29 августа — Луганск