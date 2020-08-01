МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 28 августа

Фото: ReutersВ Белоруссии 28 августа в ходе акций протеста были задержаны 32 человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает RT.Отмечается, что акции протеста были немноголюдными, самые активные из них прошли в Минске.По данным МВД, участники акций собирались небольшими группами с различными плакатами и атрибутикой.В том числе возле Национального академического театра им. Я. Купалы находились около 200 человек, а на площади Независимости собралось не более 90 граждан.«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека», — заявили в министерстве.