Офицер ВСУ в ходе пьяной драки прострелил плечо взводному – Народная милиция

Офицер одной из бригад ВСУ в ходе пьяной драки прострели плечо сослуживцу. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным наших источников, вчера ночью в одном из расположений 24-й бригады в районе населенного пункта Мироновский произошла драка между офицерами соединения, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта, исполняя обязанности дежурного по батальону, старший лейтенант Балан воспользовался штатным оружием и прострелил плечо своему сослуживцу, командиру взвода лейтенанту Подгородецкому", - рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что после происшествия старший лейтенант скрылся в неизвестном направлении.

"В бригаде проводятся поисковые мероприятия. Доклад в вышестоящий штаб не поступал", - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

29 августа — Луганск