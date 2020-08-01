Киев наказал начштаба ВСУ за публикацию неутвержденного фейка – Народная милиция

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" привлекла к ответственности начальника штаба 24-й бригады ВСУ, допустившего публикацию неутвержденного постановочного материала. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что после ухода из 24-й бригады комбрига полковника Валерия Гудзя исполняющий обязанности командира соединения - начальник штаба полковник Мамавко решил выслужиться перед вышестоящим командованием и получить назначение на вышестоящую должность. По его приглашению в бригаду прибыла группа 74-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) для подготовки постановочного видеоматериала, дискредитирующего ЛНР.

"Пропагандисты ИПсО на значительном удалении от линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Роты провели съемку фейкового видео, на котором якобы зафиксирован факт минирования территории военнослужащими Народной милиции ЛНР с применением переносного комплекта для минирования", - рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что после подготовки постановочный материал без одобрения вышестоящего командования был размещен на странице 24-й бригады в Facebook.

"После несанкционированной публикации видео в 24-ю бригаду для разбирательства экстренно прибыла группа офицеров из штаба ОТГ "Север". За несогласованные действия группа горе-пропагандистов 74-го центра ИПсО была выведена из зоны "ООС" (так называемой операции объединенных сил), а главный "режиссер" постановочной съемки - начальник штаба 24-й бригады Мамавко - привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

29 августа — Луганск