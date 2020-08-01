В Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией

"Анкара предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземноморье. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", — заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью агентству Anadolu.

Фото: © Fotolia / PanosТурецкие власти осудили попытки Греции расширить границы территориальных вод в Ионическом море с шести до двенадцати морских миль, передает РИА Новости.Ранее греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что страна уже уведомила об этом Италию и Албанию.Анкара посетовала, что европейские власти пытаются мешать Турции проводить геологоразведку месторождений в Средиземноморье и игнорируют такие же действия со стороны других стран.По словам Октая, Турция не поступится своими интересами в регионе и не пойдет на уступки ни в Средиземном, ни в Эгейском море.В августе отношения Турции и Греции в очередной раз обострились. Анкара сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке власти созвали заседание Совбеза Греции и привели в повышенную боеготовность Вооруженные силы.