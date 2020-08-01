Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Фото: © Михаил Климентьев / РИА НовостиИстребители НАТО сопроводили десять противолодочных самолетов Ту-142, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, передает РИА Новости.Он уточнил, что российские самолеты "выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана".Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на "перехват" трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.