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Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Sergey Сегодня, 17:4534Новости
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Фото: © Михаил Климентьев / РИА Новости
Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных самолетов Ту-142, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, передает РИА Новости.
Он уточнил, что российские самолеты "выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана".
Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на "перехват" трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.

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