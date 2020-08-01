Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 16 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили 16 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"За прошедшую неделю потери противника в ОТГ "Север" составили 16 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что один военнослужащий ВСУ погиб, 15 были травмированы.

"По итогам недели лидерами по небоевым потерям стал командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ (полковник Иван) Гараз, допустивший гибель одного и травмирование семерых военнослужащих; на втором месте командир 24-й бригады ВСУ (полковник Валерий) Гудзь, по вине которого четверо боевиков ВСУ получили травмы различной степени тяжести", - добавили в оборонном ведомстве Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

29 августа — Луганск