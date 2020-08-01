В Минске проходит женская акция протеста

Фото: ReutersОппозиционную акцию проводят женщины на площади Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Изначально протестующие заняли пешеходные тротуары с нескольких сторон площади Победы и начали скандировать лозунги. При этом из одного переулка на площадь вышли около 10 человек, несших красно-зеленые (официальный флаг Белоруссии), оранжево-черные (в цвет георгиевской ленты) флаги, а также российский триколор.К месту проведения акции подъехали автозаки и машины милиции без номеров, из них вышли омоновцы и люди в штатском. Они просят собравшихся разойтись, но активно участников акции не разгоняют. Задержаний корреспондент РИА Новости пока не заметил.В акции, по подсчету корреспондента РИА Новости на месте событий, участвуют около 1 тысячи человек, рассредоточенных с разных сторон площади. Расчёт производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учётом усреднённого показателя вместимости на один квадрантный метр.Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.