Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

МИД Финляндии призвал провести новые выборы президента в Белоруссии

root Сегодня, 19:1522Новости
МИД Финляндии призвал провести новые выборы президента в Белоруссии
Фото: Reuters
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии на фоне сложившейся ситуации в республике, передает RT.
«Новые выборы являются необходимостью. Единственным путём в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По мнению финского министра, к кризису в Белоруссии привели выборы главы государства, которые «не были ни свободными, ни честными».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о признании легитимности выборов президента Белоруссии.
Депутаты Европарламента, напротив, отказались признавать результаты выборов в Белоруссии.
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек выступил за введение санкций против действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: