У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

Фото: © REUTERS / Christian MangВ Германии задержали около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщили РИА Новости в полиции.В столице Германии в субботу прошел митинг противников ограничений, введенных властями для борьбы с COVID-19. Полиция запретила активистам провести марш по центру города из-за несоблюдения мер безопасности.Часть протестующих все-таки пошла по маршруту, который пролегал в том числе мимо российского посольства. Там группа примерно из двух тысяч человек столкнулась с полицией.Марш и митинг организовали активисты штутгартского движения противников коронавирусных мер Querdenken 711, участники съехались в столицу из регионов, присутствовали граждане и других европейских стран, среди них встречаются националисты, антипрививочники, сторонники конспирологических теорий.Участники выкрикивали лозунги "Свобода", "Мы останемся здесь", "Мы — народ". Сторонники движения считают ограничительные меры нарушением своих конституционных прав и свобод.Акции Querdenken 711 в августе в Берлине стали предметом общефедеральной дискуссии. Первые прошли 1 августа, собрав около 20 тысяч человек. Тогда марш был досрочно завершен принудительно, митинг в том же месте, что и в субботу, также завершила полиция из-за нарушений норм инфекционной безопасности. Власти Берлина изначально запретили заявленные на 29 августа акции, но административный суд счел аргументацию столичной полиции — она ссылалась на прецедент 1 августа, обосновывая запрет возможными нарушениями — недостаточной и не соответствующей конституции Берлина.