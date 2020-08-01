Кандидаты в посредники

Россия практически с первых дней конфликта на Донбассе принимала в нем самое активное участие. Только вопреки бытующему на Украине мнению, она не была стороной военного конфликта. Сначала мы возложили на себя сугубо гуманитарную миссию, кормили, лечили, спасали, затем перешли к миссии миротворческой.Кто бы там что ни говорил, а именно Россия была той стороной переговорного процесса, которая настаивала на незамедлительном прекращении огня. Минский протокол, Минские соглашения, формула Штайнмайера – все эти документы были подписаны украинской стороной именно благодаря жесткой позиции российской делегации. И именно благодаря жесткой позиции руководства нашей страны сегодня эти соглашения начинают реализовываться.Сегодня весьма нездоровая ситуация сложилась на территории другого государства, так же как и Украина, граничащего с Россией и являющегося осколком некогда единой системы – Союза Советских Социалистических Республик. Противостояние гражданских сил на территории Белоруссии достигло своего апогея, того и гляди, конфликт перейдет в острую фазу, которая, в свою очередь, может поставить страну на грань гуманитарной катастрофы.Россия пока наблюдает и не вмешивается во внутренний конфликт, стараясь перевести его в переговорную, дипломатическую фазу. Но Лукашенко не видит перспектив для какого-либо диалога с теми, кто затеял «мирную революцию», а организаторы протеста не готовы вступать в переговоры с «диктатором» без участия международных посредников, гарантирующих неприкосновенность «парламентеров».На днях оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, кого видит посредником в разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси. Россия может быть одним из участников переговоров. Об этом она заявила в интервью телеканалу Euronews.По словам Тихановской, Россия является дружественной страной для Беларуси, поэтому, если понадобится международное посредничество в переговорах, то могут обратиться к Москве.Логичный ход, ибо любых других посредников, а о своем желании «помочь» в разрешении сложившейся на территории Белоруссии ситуации уже неоднократно заявляли страны Евросоюза, Лукашенко просто «пошлет лесом» и будет исключительно прав. С Россией президент Белоруссии в последнее время ведет весьма активный диалог, и наверняка согласится видеть посланников Кремля в качестве неких третейских судей, которые помогут достигнуть неких паритетов, хотя бы на время примирив действующую власть и оппозицию. Но нужно ли это России? И нужно ли это Белоруссии?Сегодня Белоруссию раскачивают именно с территории Запада и за деньги Запада. Нанеся удар на политическом фронте, грамотные идеологи «мирной революции» пытаются поставить страну на колени в экономическом плане. Вовлеченные в водоворот событий белорусы практически каждый день получают сообщения с призывами изымать деньги из банков, не платить налоги, покупать валюту, не платить за услуги ЖКХ и игнорировать товары, произведенные национальными производителями.Данные призывы нашли свои конечные адресаты, и Белоруссия впала в экономический коллапс. Банки не только перестали выдавать кредиты, но также ограничили выплаты по вкладам граждан. Национальная валюта, белорусский рубль, отправилась в глубокое пике, а охватившие страну забастовки грозят поставить на колени промышленность. И все это происходит на фоне постоянных многотысячных, пока еще мирных акций протеста.Разумеется, весь этот сценарий отрежиссирован и реализуется именно теми силами, которые стоят за спиной Тихановской и используют ее в качестве «временного национального лидера». Именно эти силы, сконцентрированные на территории Польши и стран Прибалтики, сегодня пытаются погрузить Белоруссию в пучину политического и экономического хаоса. Вот и с кем должен вести Лукашенко переговоры, в качестве посредников на которых должна выступать Россия?Разговаривать с Тихановской – пустая трата время. Кандидат, стянувший на себя весь протестный электорат, сам себе не принадлежит и даже не скрывает этого. Она всего лишь говорящая голова. Тогда с кем Лукашенко должен обсуждать дальнейшую судьбу Белоруссии? С Польшей, Литвой, Латвией? Или, быть может, ему стоит сесть за стол переговоров с руководством Евросоюза и США? Разумеется, президент Белоруссии не пойдет на это. Да и Россия не станет марать свою репутацию посредничеством в подобном диалоге представителей власти с «оппозицией». И это понимают все. Понимают это и Тихановская, и те, кто за ней стоит. Поэтому подобные заявления «президента в изгнании» стоит рассматривать как дешевый блеф, ориентированный в сторону мирового «демократического» сообщества. Никакие переговоры никому не нужны. Ставки сделаны, обе стороны готовы идти до конца…Алексей Зотье