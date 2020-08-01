Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем шахтера

Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!В основе экономического развития и богатой трудовой истории Луганщины лежат добыча и переработка угля – главной ценности Донбасса.Горняки – это особая каста мужественных и сильных духом людей, верных славным шахтерским традициям и преданных родному краю, своему народу. Обладая крепким донбасским характером, они всегда и во всем первые. Доказательство тому – их трудовые рекорды и боевые подвиги в военное время.Сегодня отечественная угольная промышленность находится на этапе существенных преобразований, в числе которых последовательная модернизация угольных предприятий и укрепление конкурентоспособности нашего "черного золота". Уверен, эти позитивные сдвиги станут залогом процветания горнодобывающей отрасли, послужат росту экономики Луганской Народной Республики.Дорогие шахтеры! Хочу поблагодарить всех вас за труд, преданность своей профессии и стремление к достижению новых высот. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов в труде и горняцкой удачи!Пусть количество спусков всегда равняется количеству подъемов.С праздником!Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник30 августа — Луганск