Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем шахтера
Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
В основе экономического развития и богатой трудовой истории Луганщины лежат добыча и переработка угля – главной ценности Донбасса.
Горняки – это особая каста мужественных и сильных духом людей, верных славным шахтерским традициям и преданных родному краю, своему народу. Обладая крепким донбасским характером, они всегда и во всем первые. Доказательство тому – их трудовые рекорды и боевые подвиги в военное время.
Сегодня отечественная угольная промышленность находится на этапе существенных преобразований, в числе которых последовательная модернизация угольных предприятий и укрепление конкурентоспособности нашего "черного золота". Уверен, эти позитивные сдвиги станут залогом процветания горнодобывающей отрасли, послужат росту экономики Луганской Народной Республики.
Дорогие шахтеры! Хочу поблагодарить всех вас за труд, преданность своей профессии и стремление к достижению новых высот. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов в труде и горняцкой удачи!
Пусть количество спусков всегда равняется количеству подъемов.
С праздником!
Глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник
30 августа — Луганск
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