В«Если они хотят получить гражданскую войну, они её получатВ»

27 августа 2020 года украинская власть перешла важную черту. В районе города Люботин под Харьковом был расстрелян микроавтобус объединения «Патриоты – За жизнь», партнёрской структуры главной оппозиционной силы Украины – ОПЗЖ. Оппозиционеры возвращались с политического мероприятия в Полтаве, сорвать которое хотели представители нацистской организации «Нацкорпус» (запрещена в России). Не имея, однако, численного преимущества, радикалы связываться с оппонентами не рискнули и напали на них только после того, как те разделились.Когда один из микроавтобусов оппозиции находился в Харьковской области, неонацисты заблокировали его несколькими автомобилями и обстреляли из огнестрельного оружия. Несколько человек попытались вырваться из находящегося под огнём автобуса, но на них обрушились дубинки и биты. Два человека получили серьёзные огнестрельные ранения, ещё один – тяжелую черепно-мозговую травму.Журналисты и блогеры по фото и видео быстро идентифицировали как автомобили, принадлежащие руководству днепропетровского «Нацкорпуса», так и конкретных участников преступления.Вскоре украинская полиция сделала ряд заявлений по поводу нападения. В них упоминался обстрел микроавтобуса, но умалчивалось об избиениях и не говорилось о партийной принадлежности нападавших. Позже два автомобиля с боевиками всё же были задержаны полицией. «"Зайки" в ряд – задержаны с мускулами и без мозгов, стрелявшие в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие – получит по лбу от Державы, без политики», – написал у себя в «Твиттере» Арсен Аваков.Что значит этот бред? Лживость Авакова видна сразу – как заявление о «лёгких» ранах (фото и видео свидетельствуют об обратном), так и попытка поставить в один ряд бандитов с их жертвами. Наконец, «Нацкорпус» является «личной гвардией» Авакова, а значительная часть его членов – сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии.Заместитель главы МВД Антон Геращенко развил тему, назвав произошедшее «конфликтом между двумя группами сторонников разных политических сил». С тем же успехом налёт на банк можно считать «конфликтом между общественностью и финансовым учреждением»...Реакция главы «Нацкорпуса» полковника МВД Украины Андрея Билецкого оказалась шокирующе циничной: «Насколько мне известно, эти люди не имеют отношения к этому делу. Если имеют, то, я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом...»Не удалось отмолчаться и Зеленскому. Он заявил, что нельзя «допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах». Однако «Нацкорпус» активно работает на Зеленского. В частности, боевики-неонацисты используются как силовое прикрытие во время передвижения президента в пиар-турах по Украине. Члены «Нацкорпуса» используются также на встречах с Зеленским в качестве «массовки», задавая президенту постановочные удобные вопросы.В итоге по факту расстрела автобуса и зверских побоев уголовное дело было возбуждено не за терроризм, бандитизм и покушение на убийство, а по статье «хулиганство». У кого-то это вызвало удивление, кого-то возмутило.«Такие вещи проходили другие государства, я имею в виду Германию в 30-х годах. Когда рвались к власти фашисты, были штурмовые так называемые отряды. Эта группа лиц, представляющая политическую партию, насколько мне известно. По сути, это штурмовой отряд фашистского толка...», – отметил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко.Инцидент сильно всколыхнул оппозиционную общественность. «Я всегда им говорил, что, если они хотят получить гражданскую войну, они ее получат. Сегодня они сделали еще один очень опасный шаг в сторону гражданской войны», – заявил народный депутат Олег Волошин.То, что бандиты действовали при «покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского», отмечено и в официальном заявлении ОПЗЖ.Произошедшее – не первый преступный акт, совершенный «Нацкорпусом». В 2014-2015 годах радикалы нападали на людей, пытавшихся сопротивляться государственному перевороту; многие граждане Украины пропали без вести, и, вероятнее всего, были убиты. Преступления эти до сих пор не раскрыты.После прихода к власти Владимира Зеленского «Нацкорпус» превратился в боевое крыло партии «Слуга народа». В юго-восточных и центральных областях Украины развернулась охота на журналистов и на представителей политических сил, к которым начал переходить электорат, ранее обманутый миротворческой риторикой Зеленского. Только за последнее время в Киеве, Виннице, Николаеве, Житомире произошли жестокие нападения на членов Партии Шария. Избиение боевиками харьковского координатора этой партии Никиты Роженко едва не закончилось смертью последнего.В Одессе радикалы из «Нацкорпуса» на днях напали на съёмочную группу телеканала ZIK. Оппозиционных политиков неонацисты обливали зелёнкой и забрасывали различными предметами.После большинства нападений правоохранительные органы Украины либо «не могли найти» виновных, либо возбуждали дела по «лёгким» статьям, а потом спускали их на тормозах, способствуя разгулу насилия.Однако нападение на автобус под Харьковом пока что уникально. Боевики открыто использовали оружие вдали от Донбасса против группы безоружных людей. И действовали, совершенно не скрываясь, не опасаясь наказания. Лидер «Нацкорпуса» Билецкий (полковник полиции!) открыто поддержал своих боевиков, а руководители МВД и Зеленский лишь формально осудили произошедшее в обтекаемых формулировках.Это значит, что власти Украины перешли к открытому использованию эскадронов смерти.На Западе пока стараются «не замечать» происходящего.Святослав Князе