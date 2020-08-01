Женский марш с "американским налетом" прошел в центре Минска

Девушки с плакатами и цветами выстроились в "цепь солидарности" на площади Победы в Минске. Подобные мероприятия раньше происходили на Западе, во время них были замечены демонстрантки в белой одежде.wikipedia.org / CC BY-SA 3.0Женская колонна собралась в центре столицы Белоруссии и двинулась вдоль проспекта Независимости. Участницы акции скандировали: "Я гуляю!", пишет The Bell. Сотрудники ОМОН сопровождали митингующих и просили их разойтись. Журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский был задержан во время шествия, однако его вскоре отпустили.Протесты в Белоруссии ранее проходили с участием женщин, которые были одеты во все белое. Подобные случаи встречались на Кубе и в Венесуэле, когда Госдепартамент США выступал в качестве спонсора "активисток". По мнению политолога Сергея Маркелова, участие западных стран отчетливо прослеживается во время демонстраций в республике.Мария Верескова