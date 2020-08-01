На Украине назвали условие прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР

На Украине обсуждается возможность проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Напомним, что проведение таких выборов прописано в Минских договорённостях.Ранее председатель украинского представительства в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к Верховной раде с предложением привести украинское законодательство к такому виду, который бы обеспечивал легитимность выборов в ДНР и ЛНР.В Верховной раде заявляют, что предложение Кравчука по этому вопросу поддержано, «вероятно, не будет».Тем временем заместитель председателя украинского представительства в трёхсторонней контактной группе Витольд Фокин назвал условие для прямых переговоров с руководством ЛДНР.По словам г-на Фокина, такие переговоры возможны только в том случае, если их одобрят президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады. Такое заявление украинский представитель сделал в качестве ответа на вопрос о том, планируют ли члены контактной группы от Украины выезжать в Донецк и Луганск для прямых переговоров. А ранее тот же Фокин в одном из интервью говорил, что и он, и Кравчук готовы отправиться на переговоры на неподконтрольные Киеву территории.источник