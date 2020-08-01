Председатель ОП ЛНР вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда из Стаханова (ФОТО)

Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня шахтера и Дня города, прошедшего в Стаханове, по поручению главы Республики Леонида Пасечника вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда города. Об этом сообщила пресс-служба ОП."85 лет назад наш земляк, обыкновенный шахтер Алексей Стаханов, поставил рекорд по добыче угля, тем самым прославив шахтерский город на весь мир. Этот подвиг навсегда увековечил наш город в мировой истории", - подчеркнул председатель ОП, поблагодарив присутствующих на торжестве горняков за "ежедневную работу и отзывчивость".Глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков отметил, что процветание родного города и Республики зависит от каждого жителя.На мероприятии также присутствовали представитель ОП ЛНР Людмила Луганская, депутаты Народного Совета, председатель городской организации ветеранов Евгений Шумейко, активисты и жители Стаханова.В рамках празднования Дня шахтера и Дня города сотрудники администрации и общественники Стаханова возложили цветы к памятнику Алексею Стаханову.Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.30 августа — Луганск