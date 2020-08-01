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Председатель ОП ЛНР вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда из Стаханова (ФОТО)

Sergey Сегодня, 11:1523Новости
Председатель ОП ЛНР вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда из Стаханова (ФОТО)




Председатель ОП ЛНР вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда из Стаханова (ФОТО)


Председатель ОП ЛНР вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда из Стаханова (ФОТО)


Председатель ОП ЛНР вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда из Стаханова (ФОТО)







Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня шахтера и Дня города, прошедшего в Стаханове, по поручению главы Республики Леонида Пасечника вручил ордена Трудовой Славы ветеранам шахтерского труда города. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
"85 лет назад наш земляк, обыкновенный шахтер Алексей Стаханов, поставил рекорд по добыче угля, тем самым прославив шахтерский город на весь мир. Этот подвиг навсегда увековечил наш город в мировой истории", - подчеркнул председатель ОП, поблагодарив присутствующих на торжестве горняков за "ежедневную работу и отзывчивость".
Глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков отметил, что процветание родного города и Республики зависит от каждого жителя.
На мероприятии также присутствовали представитель ОП ЛНР Людмила Луганская, депутаты Народного Совета, председатель городской организации ветеранов Евгений Шумейко, активисты и жители Стаханова.
В рамках празднования Дня шахтера и Дня города сотрудники администрации и общественники Стаханова возложили цветы к памятнику Алексею Стаханову.
Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.
День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
30 августа — Луганск

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