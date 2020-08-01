Поздравление председателя Общественной палаты ЛНР Алексея Карякина с Днем шахтера
Уважаемые работники угольной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Угледобывающая промышленность издавна играет ведущую роль в экономике нашего региона, а шахтеры являются фундаментом, на котором держится Донбасс.
Верность традициям, высокая ответственность и самоотдача каждого из вас заслуживает глубокого уважения. Люди, посвятившие себя шахтерскому делу, являются героями во все времена.
Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба.
С праздником!
Председатель Общественной палаты ЛНР
Алексей Карякин
30 августа — Луганск
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