Поздравление председателя Общественной палаты ЛНР Алексея Карякина с Днем шахтера

Уважаемые работники угольной промышленности!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!Угледобывающая промышленность издавна играет ведущую роль в экономике нашего региона, а шахтеры являются фундаментом, на котором держится Донбасс.Верность традициям, высокая ответственность и самоотдача каждого из вас заслуживает глубокого уважения. Люди, посвятившие себя шахтерскому делу, являются героями во все времена.Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба.С праздником!Председатель Общественной палаты ЛНРАлексей Карякин30 августа — Луганск