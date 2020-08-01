Кировск отметил День города и День шахтера выставкой, спортивными играми и концертом (ФОТО)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера, прошли в прифронтовом Кировске. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации города."Празднование Дня шахтера и Дня города для кировчан неразрывно связано. Плеяда праздничных мероприятий, приуроченных этому событию, стартовала с посещения кировчанами "Аллеи мастеров" – это традиционная выставка под открытым небом, где мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрировали свои замечательные рукотворные работы", - говорится в сообщении.В рамках празднования Дня города прошли ряд спортивных соревнований для детей и финал кубка города по футболу среди любительских команд. Ближе к вечеру на летней сценической площадке Дворца культуры состоялся праздничный концерт.Глава администрации Кировска Геннадий Карцев, поздравляя горожан отметил, что День шахтера является праздником героических, гордых, честных и добрых людей."Хочу пожелать, чтобы не только в этот праздничный день в ваших сердцах всегда было солнце и отличное настроение, чтобы ваши семьи были счастливыми!" – пожелал Карцев горнякам.Мэр вручил грамоты и благодарности отличившимся труженикам Кировска."Поздравляю вас с настоящим мужским праздником! Сегодня два замечательных праздника. Сегодня есть еще один праздник – это 85 лет стахановскому движению, - напомнил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин. - От лица главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника, от себя лично я хочу пожелать вам здоровья, добра, благополучия и достатка в каждый шахтерский дом".Карякин вручил трем ветеранам шахтерского труда ордена Трудовой Славы III степени, а также благодарственные письма Общественной палаты ЛНР."В Кировске живут добрые, искренние люди, самоотверженные, с очень крепким характером. Хочу поздравить всех шахтеров нашей Республики и пожелать здоровья, мира и любви, чтобы Кировск процветал с каждым днем! С праздником, дорогие кировчане!" - сказал депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий.После концерта всех жителей города ждал праздничный фейерверк.30 августа — Луганск