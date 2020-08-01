Жители Стаханова провели автопробег, посвященный 85-летию стахановского движения (ФОТО)

Жители Стаханова провели автопробег, посвященный 85-й годовщине стахановского движения. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города."По инициативе территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и при поддержке администрации города в Стаханове состоялся автопробег, посвященный 85-й годовщине стахановского движения", – говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие глава городской администрации Сергей Жевлаков, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, ветераны шахтерского труда из Стаханова и Ирмино, депутаты Народного Совета ЛНР Андрей Губарев и Светлана Алешина, активисты Стахановского территориального отделения ОД "Мир Луганщине", представители мотоклуба "Ночные волки – Донбасс", жители и гости Стаханова.Участники собрались у памятного знака "Творцам стахановского движения" в Ирмино, где зародилось всемирно известное движение. Старт автопробегу дал полный кавалер знака "Шахтерская слава", почетный гражданин Стаханова Василий Судаков."Колонна из более чем 40 автомобилей и мотоциклов с государственными флагами ЛНР и символикой ОД "Мир Луганщине" проследовала по центральным улицам Ирмино и Стаханова. Во время автопробега встречные автомобилисты приветствовали колонну и сигналили клаксонами в знак солидарности", – рассказали в горадминистрации.Автопробег завершился торжественным митингом на площади у памятника Алексею Стаханову. Перед началом мероприятия его участники растянули на площади пятнадцатиметровые флаги Российской Федерации и Луганской Народной Республики."Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 85-ю годовщину стахановского движения. Этот праздник не теряет своей актуальности, он ассоциируется с такими человеческими качествами как мужество, терпение, отвага, способность к взаимопомощи. От имени всех нас сегодня хочется выразить огромную благодарность ветеранам шахтерского труда за их весомый вклад в развитие страны", – обратился к собравшимся Жевлаков.В завершение мероприятия его участники возложили цветы к подножию памятника шахтеру-новатору.Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.5 февраля 1978 года город Кадиевка был переименован в Стаханов.30 августа — Луганск