Российские операторы связи уничтожают "безлимитный интернет"

Время идет, технологии развиваются. Нам тут "заливают" про 5G и даже уже про 6G. Однако наши российские операторы связи продолжают увеличивать стоимость тарифов и ухудшать условия. Ладно бы так, хозяин барин, но ведь они подлым образом объясняют это заботой об абонентах!У меня старый безлимитный тариф на МТС. Сейчас они очередной раз решили увеличить его стоимость на ровном месте. Три года назад я платил за "безлимит" 320 рублей, а сейчас буду 520 рублей. В компании такое решение пояснили тем, что 75% абонентов используют только 12–15 Гб трафика ежемесячно и платят за то, чем не пользуются. Однако, гады, вместо снижения оплаты (раз люди не выбирают свои оплаченные ресурсы) - повышают ее или ухудшают условия.Вот что за бесстыдное лицемерие?Теперь пользователям МТС предложат выбрать: остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей или перейти на новую версию тарифа с прежней платой, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб. Все, безлимит закончен. А что случилось? Куда делись технические возможности? За эти годы они должны только лишь увеличиться, а тут оказывается надо закручивать гайки на трафик.В Tele2 с 26 августа для новых абонентов перестала действовать услуга «Очень много интернета» с безлимитным интернет-трафиком за 200 рублей в месяц. Для тех, у кого уже подключена эта опция, условия не изменятся, но при отказе вернуться к ней уже будет нельзя. В пресс-службе аргументировали отказ от услуги тем, что при распространении безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки и нелинейно. Это, по словам представителей Tele2, приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть. Кроме того, в компании рассказали, что безлимит востребован лишь частью абонентов.Красавчики, "востребован лишь частью", но давайте мы его вообще уберем...чтобы не было соблазна пользоваться и не платить побольше. Ну не гады ли!Нафиг тогда пытаются что-то делать у нас в стране с 5G, если даже 4G не могут людям предоставить по полной программе. Хотят мне кажется разговоры про технические моменты тут для отвода глаз. Основная цель найти на чем еще бы нажиться очередной раз.Разве не так?источник